Sigarette nascoste ovunque, scoperto carico clandestino da 10 chili

Nel porto di Trieste, sono stati intercettati e sequestrati dieci chilogrammi di sigarette di contrabbando. Il carico illecito era stato abilmente occultato tra i paraurti dei semirimorchi e nelle intercapedini delle motrici di due tir partiti dal porto turco di Ambarli. Le sigarette, destinate a essere immesse nel mercato dell’Unione Europea, sono state classificate come “illicit whites” o “cheap whites”, prive delle autorizzazioni per la commercializzazione e con elevati livelli di catrame, nicotina e monossido di carbonio.

L’operazione è stata condotta dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trieste e dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con il fondamentale contributo di Lorgan, un pastore tedesco in servizio con la Guardia di Finanza. L’attività investigativa è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Trieste.

I due autisti dei tir, entrambi di nazionalità turca e diretti rispettivamente in Belgio e nei Paesi Bassi, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria Giuliana.