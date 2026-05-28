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Cronaca

Sigilli al laboratorio di Reana, il titolare contesta parte delle ricostruzioni

Dopo il sequestro del laboratorio di Reana e l’indagine per frode in commercio, il cotitolare Guerrino Noia contesta parte delle ricostruzioni emerse sull’inchiesta
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Sapori a Valle ha sempre lavorato con impegno e dedizione verso la propria clientela e continuerà a collaborare con le autorità competenti affinché venga fatta piena chiarezza sull’intera vicenda”. A intervenire è il cotitolare dell’attività, Guerrino Noia, con una lettera di replica dopo la notizia diffusa ieri sul sequestro del laboratorio dolciario con bar annesso di Reana del Rojale, finito al centro dell’indagine di Nas e Fiamme gialle coordinata dalla Procura di Udine.

Nella missiva, Noia dichiara di avere «piena fiducia nella magistratura», ma contesta alcuni aspetti emersi nella ricostruzione dei fatti. In particolare, sostiene che «le quantità di merce descritte sarebbero state riportate in maniera esagerata» rispetto alla situazione reale.

L’inchiesta, nel frattempo, prosegue: saranno gli ulteriori accertamenti investigativi e gli esiti delle analisi sanitarie a definire con maggiore precisione il quadro della vicenda che ha portato all’apposizione dei sigilli a bar e laboratorio lo scorso 12 maggio.

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