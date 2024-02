Silos: si studiano possibili soluzioni ma al momento i migranti restano

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un percorso ancora da decifrare in attesa di capire come riqualificare la zona, dove trasferirei i migranti presenti e se la rotta balcanica nel 2024 manterrà i numeri del 2023. Si è parlato anche di silos nel corso del comitato ordine e sicurezza pubblica che si è tenuto nel palazzo della Prefettura a Trieste. L’edificio è diventato un luogo di riferimento per i migranti che arrivano dai balcani e che fanno richiesta di asilo in Italia, attualmente sono circa un centinaio quelli presenti ma i numeri si sono ridotti di molto grazie ai trasferimenti che avvengono fuori regione ora che la rotta mediterranea si è ridotta. I controlli delle forze dell’ordine all’interno della struttura sono comunque costanti e attualmente i rischi maggiori derivano da possibili incendi che si innescano dai sistemi di riscaldamento di fortuna che vengono usati. Attualmente quindi la situazione resta di stallo in attesa di capire come evolveranno anche le vicende giuridiche dopo la denuncia di Coop Alleanza per invasione di edificio.