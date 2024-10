Silos, ripulita la ex casa dei migranti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un intervento da oltre 200 mila euro, 160 tonnellate di materiale rimosso e ove possibile differenziato e un appello alle istituzioni a vigilare. Coop Alleanza 3.0 ha aperto oggi le porte del silos di Trieste, un tempo luogo di rifugio dei migranti e oggi comprensorio in attesa di essere venduto. L’edifico è stato ripulito e igienizzato dalla Sgd di Treviso e poi l’area è stata transennata ma questo non basta.

Sul fronte dei migranti presenti in città la Prefettura conferma che sono un centinaio al momento quelli non inseriti nel circuiti dell’accoglienza e a pesare è anche il rifiuti dei migranti di essere trasferiti in altri luoghi, rifiuto che fa però perdere lo status.