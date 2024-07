Silos, Prefettura e Regione bacchettano Coop Alleanza

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un invito a fare di più sigillando meglio la struttura e procedendo alla pulizia dell’immobile quanto prima. Il Prefetto di Trieste Pietro Signoriello aveva inviato il 4 luglio l’invito – per usare un eufemismo – a Coop Alleanza 3.0 società proprietaria del Silos che dallo sgombero, il 21 giugno, non era intervenuta in maniera radicale per mettere in sicurezza la struttura. A far emergere l’epistola il sito Trieste Prima. Nel documento si denuncia già alcuni rientri all’interno del silos oltre ovviamente alle condizioni igieniche sanitarie precarie. Sul tema è intervenuta anche la Regione con l’assessore alla Sicurezza Pierpaolo Roberti.

Coop Alleanza 3.0 conferma che la situazione è complicata e si sta procedendo il più rapidamente possibile. Pur ammettendo che i tempi di pulizia si sono allungati sull’impedimento di nuovi accessi pesa il vincolo della soprintendenza, in ogni caso l’obiettivo e brevissimo termine è di aumentare la rete di ulteriori 1,5 metri. Sono già state installate le trappole per topi che sono presenti lungo tutto il perimetro del silos.