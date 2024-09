Si è spacciato per un tecnico del gas e, fingendo una perdita di combustibile in un’abitazione, è riuscito a spillare ad un’anziana 5mila euro in contanti e vari monili in oro il cui valore è in corso di quantificazione. Poi si è dileguato facendo perdere le tracce.

La vittima è una 90enne che risiede a Codroipo che, dopo essersi accorta di essere stata truffata, si è rivolta ai carabinieri denunciando il fatto.