Sindacati di Polizia all’attacco: troppe vetrine con organici ridotti all’osso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Meno propaganda e più uomini sul territorio. A chiederlo, a poche ore dall’evento “Percorsi di legalità: in scena con la Polizia di Stato” che si è tenuto questa mattina al Teatro Giovanni da Udine, sono cinque organizzazioni sindacali di Polizia: SIULP, SIAP, COISP, FSP e SILP CGIL.

In una nota, le sigle denunciano carenze di organico e criticano l’impiego di personale in attività di rappresentanza a scapito delle attività operative sul territorio. Nel mirino anche quanto accaduto questa mattina all’esterno della Questura di viale Venezia. Qui, raccontano, un agente sarebbe rimasto ferito ad un ginocchio nel tentativo di gestire da solo la calca all’ufficio immigrazione.

I sindacati richiamano alla memoria anche il raduno “Illegal Night”, organizzato sabato scorso a Tarvisio. In questo caso non solo gli agenti si sono trovati accerchiati da migliaia di Ravers, ma anche l’ufficio preposto alle attività investigative si è trovato in difficoltà nel prevedere l’evento essendo passato dalle 15 alle 8 unità. Le sigle chiedono un cambio di rotta per garantire maggiore sicurezza agli operatori e una più efficace tutela del territorio.