Sindacato di Polizia, Daspo a vita per delinquenti da stadio

Il Sap, Sindacato autonomo di Polizia, “da anni chiede un inasprimento delle pene per questi che sono tutto tranne che tifosi. Il nostro sindacato continuerà a proporre il Daspo a vita per chi delinque nelle manifestazioni sportive”. Lo scrivono in una nota congiunta i segretari provincia di Venezia e di Udine, rispettivamente Giorgio Pavan e Dino Fabris.

“Che fosse una partita a rischio si sapeva, la rivalità fra le due tifoserie viene da lontano ed è stata rinfrescata dagli incidenti avvenuti al termine dell’incontro di andata disputato il 30 ottobre scorso a Venezia quando una trentina di tifosi veneziani aggredirono un gruppetto di ultras udinesi alla stazione di Venezia”, ricordano i sindacalisti. Ieri sera, “durante il tragitto verso lo stadio di Udine da parte degli ultras lagunari tutto è filato liscio, anche per l’imponente servizio di ordine pubblico messo in campo. Visto che stadio e dintorni erano ben presidiati – conclude la nota – gli ultras udinesi, spalleggiati dai gemellati del Salisburgo, hanno organizzato un assalto al treno che riportava i tifosi a Venezia”.