Sindaci, alpini e Protezione Civile allo stadio Friuli

I sindaci dei 45 comuni colpiti dal terremoto e oltre tremila alpini, vigili del fuoco e volontari della protezione civile allo stadio Friuli, prima della partita Udinese-Torino, per ricordare i 50 anni del sisma e l’impegno delle penne nere nelle operazioni di soccorso e nella fase di ricostruzione.

E’ stato un momento di profonda commozione quello che ha visto sfilare decine di sindaci sul prato dello stadio dove la Fanfara della Brigata Julia ha eseguito “Stelutis Alpinis”, brano simbolo dell’identità friulana.

Il presidente del Consiglio Regionale, Mauro Bordin, e L’assessore regionale alla Protezione civile, Riccardo Riccardi hanno ricordato la figura del commissario straordinario alla ricostruzione, Giuseppe Zamberletti, e hanno sottolineato come, per iniziativa dell’Udinese Calcio, il prepartita è stato trasformato in un momento di memoria collettiva e riconoscenza verso chi, ieri come oggi, è in prima linea nelle emergenze.

“Il Friuli – ha detto il vicepresidente della Giunta Regionale, Mario Anzil – non è solo una terra, è un principio che non invecchia e non muore”.