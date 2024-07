Ecco i sindaci di capoluogo più amati in Fvg: la classifica del Sole 24 ore

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Alessandro Ciriani è il più amato in Friuli Venezia Giulia, seguito da Alberto Felice De Toni, Roberto Dipiazza e poi Rodolfo Ziberna. Nella classifica di gradimento dei sindaci italiani nei comuni capoluogo di provincia, stilata tramite un sondaggio dal Sole 24 ore, i primi tre posti sono occupati da sindaci del centrosinistra, Michele Guerra di Parma, Gaetano Manfredi di Napoli e Michele de Pascale di Ravenna. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia il primo nella classifica è Alessandro Ciriani, ora europarlamentare, al 25 posto con il 56,5% dell’apprezzamento e in calo rispetto al 65,4% dei voti che aveva raccolto nel 2021 e unico in calo. Alberto Felice de Toni, primo cittadino di Udine, è invece in crescita perché passa dal 52,8% dei voti raccolti nel 2023 al 55,5% di apprezzamento dei cittadini. Numeri simili a quelli di Roberto Dipiazza a Trieste, che passa dal 51,4% del 2021 al 53,5%. Fanalino di coda nella classifica regionale è Rodolfo Ziberna di Gorizia riconfermato nel 2022 e che sostanzialmente raccoglie il 52% dell’apprezzamento dei cittadini restando in linea con i voti raccolti e piazzandosi al 54esimo posto della classifica.