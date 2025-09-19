  • Aiello del Friuli
venerdì 19 Settembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Sindaci uniti chiedono restituzione anticipi sui minori non accompagnati
Energia pulita, nel Friuli Collinare nasce la Fondazione Recocer
Torsa capitale dell’inclusione: musica e creatività per bambini e famiglie
Giovedì 25 settembre firma Comune-Prefettura a Gorizia su controlli vicinato
Manifestazione a Udine, questa sera nascerà il gruppo ‘Sicurezza Urbana’
Rissa in centro a Pordenone, volano sedie e bottiglie. A terra...
Scuolabus ribaltato a Treppo Grande, i genitori gridano al miracolo
L’industria del Friuli-Venezia Giulia protagonista a Lubiana
«True Crime a Nordest: in uscita la collana del Gruppo NEM...
Ape Fvg. Energy Awards Fvg 2025: imprese. Svelati i vincitori, a...
Cronaca

Sindaci uniti chiedono restituzione anticipi sui minori non accompagnati

Al termine della riunione è stato firmato un protocollo d'intesa che verrà inviato al governo, alla regione e alle prefetture
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. È stato inviato ai ministri dell’Interno Piantedosi e dell’Economia e Finanze Giorgetti, al governatore Fedriga, e ai presidenti di ANCI nazionale e regionale, Manfredi e Favot, il documento congiunto sottoscritto stamattina in municipio a Gorizia insieme a Trieste, Udine, Pordenone, Cividale del Friuli e Monfalcone sulla gestione dei minori stranieri non accompagnati. Una lettera che esprime la totale condivisione sulla questione e che culmina in tre richieste, come rimarcato dal sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna: “Unanimità di intenti con i sindaci di Trieste, Udine, Pordenone, Cividale del Friuli e Monfalcone sul problema dei minori stranieri non accompagnati. Una criticità di carattere europeo in primis, nazionale in subordine, di cui non possono farsi carico le singole municipalità. La situazione è finanziariamente insostenibile per le casse comunali, dopo che è emersa la carenza di fondi ministeriali per il rimborso delle spese sostenute dai Comuni. Tutt’altro che secondaria la difficoltà di gestione dei collocamenti, a fronte della mancanza di comunità socioeducative disponibili. Per questo chiediamo i rimborsi di quanto speso, il trasferimento della competenza per i minori al governo, tramite le prefetture, così come avviene già per i maggiorenni, e l’istituzione di due tavoli tecnici, uno nazionale e uno regionale”.

“Abbiamo chiesto il rientro delle somme anticipate per la gestione e non ancora corrisposte (per Udine si tratta di 3 milioni di euro), un tavolo nazionale che affronti le necessarie modifiche normative e un tavolo regionale che affronti il contesto organizzativo”, ha spiegato il primo cittadino di Udine Alberto Felice De Toni.

Così poi il sindaco: “I comuni, stanti le normative attuali, non hanno gli strumenti oltre che le capacità economiche per gestire il problema dei minori non accompagnati. Tutti i municipi in Italia sono in difficoltà per numerosi problemi connessi: posti in accoglienza non sufficienti, anticipazione delle somme per la copertura delle spese, ordine pubblico che la gestione di minori “difficili” comporta. Al momento tutti i sindaci, che la legge ritiene anche responsabili penalmente dell’accoglienza, non condividono un iter comune per il riconoscimento ma procedono in ordine sparso e con valutazioni singole in merito al rintraccio, alla valutazione sociale e psichiatrica, all’indirizzamento verso strutture adeguate per l’accoglienza, non sempre presenti. Ad esempio le strutture prettamente sanitarie al momento sul territorio sono assenti. È inoltre un problema di numeri: non è possibile che la Lombardia ospiti, in proporzione alla popolazione, la metà dei minori non accompagnati del Friuli Venezia Giulia. La ex provincia di Udine inoltre ospita un numero maggiore di minori rispetto a grandi province come Firenze e Torino.

Il governo – prosegue De toni – deve impostare una gestione coordinata centralmente, processo al quale assicuriamo la massima collaborazione istituzionale, ma liberando risorse economiche e risorse umane di cui i comuni hanno in questo momento storico estremo  bisogno”.

