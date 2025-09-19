Sindaci uniti chiedono restituzione anticipi sui minori non accompagnati

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. È stato inviato ai ministri dell’Interno Piantedosi e dell’Economia e Finanze Giorgetti, al governatore Fedriga, e ai presidenti di ANCI nazionale e regionale, Manfredi e Favot, il documento congiunto sottoscritto stamattina in municipio a Gorizia insieme a Trieste, Udine, Pordenone, Cividale del Friuli e Monfalcone sulla gestione dei minori stranieri non accompagnati. Una lettera che esprime la totale condivisione sulla questione e che culmina in tre richieste, come rimarcato dal sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna: “Unanimità di intenti con i sindaci di Trieste, Udine, Pordenone, Cividale del Friuli e Monfalcone sul problema dei minori stranieri non accompagnati. Una criticità di carattere europeo in primis, nazionale in subordine, di cui non possono farsi carico le singole municipalità. La situazione è finanziariamente insostenibile per le casse comunali, dopo che è emersa la carenza di fondi ministeriali per il rimborso delle spese sostenute dai Comuni. Tutt’altro che secondaria la difficoltà di gestione dei collocamenti, a fronte della mancanza di comunità socioeducative disponibili. Per questo chiediamo i rimborsi di quanto speso, il trasferimento della competenza per i minori al governo, tramite le prefetture, così come avviene già per i maggiorenni, e l’istituzione di due tavoli tecnici, uno nazionale e uno regionale”.

“Abbiamo chiesto il rientro delle somme anticipate per la gestione e non ancora corrisposte (per Udine si tratta di 3 milioni di euro), un tavolo nazionale che affronti le necessarie modifiche normative e un tavolo regionale che affronti il contesto organizzativo”, ha spiegato il primo cittadino di Udine Alberto Felice De Toni.

Così poi il sindaco: “I comuni, stanti le normative attuali, non hanno gli strumenti oltre che le capacità economiche per gestire il problema dei minori non accompagnati. Tutti i municipi in Italia sono in difficoltà per numerosi problemi connessi: posti in accoglienza non sufficienti, anticipazione delle somme per la copertura delle spese, ordine pubblico che la gestione di minori “difficili” comporta. Al momento tutti i sindaci, che la legge ritiene anche responsabili penalmente dell’accoglienza, non condividono un iter comune per il riconoscimento ma procedono in ordine sparso e con valutazioni singole in merito al rintraccio, alla valutazione sociale e psichiatrica, all’indirizzamento verso strutture adeguate per l’accoglienza, non sempre presenti. Ad esempio le strutture prettamente sanitarie al momento sul territorio sono assenti. È inoltre un problema di numeri: non è possibile che la Lombardia ospiti, in proporzione alla popolazione, la metà dei minori non accompagnati del Friuli Venezia Giulia. La ex provincia di Udine inoltre ospita un numero maggiore di minori rispetto a grandi province come Firenze e Torino.

Il governo – prosegue De toni – deve impostare una gestione coordinata centralmente, processo al quale assicuriamo la massima collaborazione istituzionale, ma liberando risorse economiche e risorse umane di cui i comuni hanno in questo momento storico estremo bisogno”.