S’innamora on line, 68enne truffata per 15mila euro

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Lo aveva conosciuto su Facebook, poi si sono scritti su Whatsapp. Alla fine lei si è innamorata di quell’uomo incontrato online. Ma dopo sei mesi, sul suo conto non era rimasto più nulla dei 15mila euro depositati. E’ la disavventura capitata a una friulana di 68 anni, che tra l’agosto del 2024 e il gennaio 2025 ha bonificato tutti i suoi risparmi al truffatore. Lui si era fatto passare per tale Frederic, uomo separato residente in Belgio con un figlio malato a carico. E aveva chiesto alla donna, tramite una sim della Costa d’Avorio, un aiuto economico proprio per le cure del bambino.

In quei sei mesi, la malcapitata – che aveva maturato un sincero affetto per l’uomo e per il piccolo – ha inviato diversi bonifici su 11 carte Post Evolution, tutte intestate a stranieri residenti in Italia, i documenti dei quali non sono mai arrivati a Poste Italiane. Alla fine, il figlio della vittima si è reso conto di quanto stava accadendo e ha convinto la madre a denunciare l’accaduto alla polizia postale. Durante le indagini, quelle carte sono risultate smarrite o utilizzate per altre truffe ed estorsioni sessuali.

Non è ancora stato chiarito se gli intestatari siano stati derubati della propria identità, se l’abbiano venduta o se si tratti di complici. Oggi il gip di Udine Mariarosa Persico ha disposto il sequestro dei pochi soldi rimasti nei conti collegati a quelle carte in vista di un recupero almeno parziale del maltolto.