Sisma, il messaggio di Papa Leone alla Messa del 3 maggio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il Friuli ha sperato fino all’ultimo nella presenza del Santo Padre alla Santa Messa che domenica prossima alle 16 sarà celebrata alla Caserma Goi Pantanali, nel cinquantennale del terremoto del 1976. Papa Leone non Sarà presente a Gemona, ma certamente è sensibile al tema e manderà un messaggio ai fedeli attraverso il cardinale Matteo Maria Zuppi, che officerà.

Lo dice l’arcivescovo di Udine, monsignor Riccardo Lamba, nell’invitare tutti a vivere il momento di preghiera e di fede di domenica pomeriggio.