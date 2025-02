E’ caduto da un’altezza di 3 metri mentre questa mattina alla darsena Marina Sant’Andrea, nel comune di San Giorgio di Nogaro, stava sistemando la propria imbarcazione. Per cause in corso di accertamento un uomo di 72 anni, di Venezia, è precipitato dall’alto per finire nella rimessa. Soccorso da personale sanitario del 118, è stato elitrasportato all’ospedale di Udine. Non sarebbe in pericolo di vita.