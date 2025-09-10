Sistemata la palestra scolastica a Forgaria, era stata danneggiata dal maltempo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una nuova palestra per Forgaria nel Friuli rinnovata grazie a un contributo della Protezione civile regionale di 350mila euro che ha permesso di rimediare ai danni causati dagli eventi meteo avversi 2023. La struttura, al servizio del polo della scuola primaria e secondaria (circa 120 alunni), era stata gravemente danneggiata dal maltempo del 2023: il tetto era stato parzialmente scoperchiato e gli interni completamente compromessi.

“Questa giornata – ha detto l’assessore regionale alla Protezione Civile Riccardo Riccardi -segna un momento particolarmente significativo per la comunità : i ragazzi possono iniziare il nuovo anno scolastico con una palestra che, grazie agli interventi tempestivi della Regione, è tornata ad accoglierli in piena sicurezza. È la dimostrazione dell’impegno che mettiamo anche sul fronte degli edifici scolastici colpiti dalle emergenze meteorologiche, che negli ultimi tempi si presentano in forma sempre più intensa e circoscritta”.

All’inaugurazione erano presenti il sindaco di Forgaria nel Friuli, Pierluigi Molinaro, e il sindaco di Vito d’Asio, Marco Ziani; i due Comuni condividono diversi servizi, in particolare quelli connessi alle attività scolastiche, e la struttura rappresenta un riferimento per entrambe le realtà. La cerimonia si è conclusa con la benedizione degli spazi rinnovati da parte di monsignor Sergio De Cecco, parroco coordinatore della Collaborazione pastorale di San Daniele del Friuli, che segue anche la comunità di Forgaria.