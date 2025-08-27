Sistemazione del piazzale della Stazione a Udine, via alla fase due

Sistemazione del piazzale della stazione a Udine al giro di boa: via alla fase due. Dopo la fine dei lavori sul lato sud, verso i binari ferroviari, è partito il cantiere che risanerà l’intera area tra via Roma e viale Europa Unita, dandole un assetto più sicuro. L’opera, per la quale Palazzo D’Aronco ha messo a disposizione complessivamente 330mila euro, dovrebbe essere terminata entro il 13 settembre, in linea con l’inizio dell’anno scolastico.

Fino a quel giorno n via Roma saranno istituiti il divieto di transito nel primo tratto e il divieto di fermata fino a via Battistig. Resteranno la sosta vietata nel lato nord di viale Europa Unita, il limite di velocità di 10 chilometri all’ora e il restringimento della carreggiata. Durante l’apertura del cantiere, il trasporto pubblico locale, sia urbano, sia extraurbano, non subirà modifiche.

Tra le novità, la trasformazione dell’imbocco di via Roma, dove lo spazio occupato dai grandi vasi lascerà posto a una nuova aiuola verde di 80 metri quadrati con alberature. Un intervento di depavimentazione all’insegna della sostenibilità urbana,

“Concluso l’intervento – spiega l’assessore alle Opere pubbliche di Udine, Ivano Marchiol – il piazzale offrirà un ingresso in città più sicuro, più accogliente e arricchito dal verde. I lavori risolveranno una criticità importante con soluzioni durature, completando un intervento, iniziato con la riqualificazione di viale Europa Unita, che rappresenta un passo importante per migliorare il transito nell’area della stazione”.