Sit-in dei Vigili del Fuoco a Gorizia, il Prefetto li riceve

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un tavolo tra Prefettura, dirigenza del Comando provinciale e rappresentanze dei lavoratori per cercare di trovare una quadra comune. E’ quello che organizzerà nei prossimi giorni il Prefetto di Gorizia Ester Fedullo su richiesta del sindacato dei Vigili del Fuoco Conapo per risolvere la situazione che ha portato all’agitazione sindacale degli operatori del territorio provinciale, questa mattina riunitisi proprio di fronte al Palazzo del Governo del capoluogo isontino per un sit-in di protesta sulle criticità organizzative e strutturali sollevate da chi opera tra le sedi di Gorizia, Monfalcone e aeroporto di Ronchi dei Legionari.

I confronti tra Comando e sindacati sono in corso da settimane.