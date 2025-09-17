Sit-in per la sicurezza, l’organizzatore: politici non graditi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Non si è perso d’animo Eddi Speranza, l’organizzatore della ‘Passeggiata per la Sicurezza’ organizzata per venerdì 19 settembre alle 21 ridimensionata in forma statica a seguito delle decisioni della Questura di Udine.

La manifestazione si terrà in Piazza della Libertà. 4 i punti principali che i manifestanti chiederanno di approvare durante il sit-in: regole anti bivacco, polizia locale anche di notte, una pattuglia fissa all’esterno della Casa dell’immacolata, l’allontanamento dei mendicanti fuori dai supermercati, e l’espulsione dalla città dei clandestini e dei pregiudicati per reati di spaccio e violenza. Al picchetto di protesta gli esponenti politici non saranno i benvenuti. Ma alla manifestazione non sarà presente nemmeno il presidente del Comitato di Udine Sicura Federico Malignani, che si è dimesso dopo l’appoggio dato da molti suoi iscritti al corteo, al quale aveva anche invitato il sindaco De Toni.

Altri eventi di protesta potrebbero essere organizzati in un futuro non lontano.