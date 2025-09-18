Sit-in sicurezza a Udine, alla vigilia non si placano le polemiche

Alla vigilia della Passeggiata per la sicurezza, il sit-in che si terrà domani alle 21 in piazza Libertà, proseguono le polemiche sulla manifestazione. La maggioranza a Palazzo D’aronco ha stigmatizzato l’evento, attaccando la minoranza. “La manifestazione si è rivelata fin dall’inizio – si legge in una nota firmata dai capigruppo – segnata da messaggi d’odio e incitamenti alla violenza. Non semplici ‘parole sbagliate’, ma dichiarazioni pubbliche: inviti a spedizioni punitive, e sostegno a slogan estremisti. Noi, come maggioranza – prosegue il documento – ci assumiamo la responsabilità che ci compete. Stato e Regione, governati da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, si assumano la loro responsabilità”.

La risposta della Lega non si è fatta attendere. “Non accettiamo lezioni dal Pd, che continua a prenderci in giro accusandoci di “strumentalizzare” il tema della sicurezza e dipingendo la Giunta De Toni come una squadra che si prende cura dei cittadini – afferma il segretario cittadino del Carroccio, Giulia Agostinelli -. La realtà è ben diversa. Durante la precedente amministrazione, la Lega ha utilizzato ogni strumento a disposizione dell’ente comunale,misure bocciate sempre dal PD in consiglio. Prima di accusare – conclude Agostinelli – ascoltate chi vive ogni giorno il disagio. Non accettiamo che venga infangato il nostro impegno su un tema così delicato che riguarda la vita e la serenità delle persone”.

Infine, il Comitato Udine sicura ha inviato i propri auguri agli organizzatori della manifestazione. “Sono attesi molti cittadini e numerose famiglie con bambini: per questo è fondamentale che la manifestazione si svolga in modo ordinato e sereno – dice la presidente pro tempore Sara Rinaldi -. Il Comitato rivolge infine un sentito ringraziamento alle Forze dell’Ordine che, con il loro impegno e la loro presenza, vigileranno sul buon andamento dell’evento”.