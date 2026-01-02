Slovenia, Addio vignetta da Rabuiese a Isola

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dal primo gennaio addio vignetta a chi va verso Isola. Dopo anni di discussioni alla fine il parlamento sloveno e di conseguenza Dars, la concessionaria autostradale, ha deciso di togliere l’obbligo del pagamento del tratto autostradale dal confine di Rabuiese fino a Isola, un tratto di circa 18 chilometri che porta i turisti verso la costa e città come Pirano e Portorose ma anche la Croazia con Umago. Attenzione che la A1, quindi da Srmin verso Lubiana è invece ancora a pagamento.

Da anni si discute su quella tratta in quanto secondo gli accordi dopo la fine della seconda guerra mondiale non dovrebbe essere a pagamento ma il governo sloveno non ha mai voluto sentire ragioni a differenza dell’Italia che non ha mai imposto pagamenti oltre al Lisert.

Tecnicamente la sospensione della vignetta è da ricercare nel declassamento del tratto da superstrada a strada principale e in attesa che venga completata la nuovo autostrada che collega Capodistria a Dragona. Una buona notizia per quanti la percorro abitualmente siano pendolari o semplici turisti.