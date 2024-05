20 anni della Slovenia nell’UE, pronti i festeggiamenti a Nova Gorica

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sarà la piazza antistante il municipio di Nova Gorica ad ospitare domani sera a partire dalle 20.30 i festeggiamenti ufficiali per il ventesimo anniversario dell’ingresso della Slovenia nell’Unione Europea. Ma sarà un 9 maggio denso di eventi per la metà slovena della Capitale europea della cultura 2025, dato che il programma di iniziative per ricordare ciò che avvenne nel 2004 è piuttosto ricco con mercatini, mostre, conferenze e concerti che si alterneranno nell’arco dell’intera giornata. Attese le principali autorità nazionali slovene, mentre a rappresentare quelle italiane ci sarà sicuramente il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna.

A fare gli onori di casa sarà il suo omologo Samo Turel, che nelle scorse ore ha espresso il suo rammarico per la volontà dell’Italia di prorogare i controlli ai confini con la Slovenia che non permettono una libera circolazione tra le due Gorizie: “Siamo nell’anno delle elezioni europee – ha sottolineato – l’unico modo per rendere vivo il concetto di unione è cooperare”. Nel maggio del 2004 fu piazza Transalpina ad ospitare il conto alla rovescia che vide l’ingresso della Slovenia nell’Ue: oggi però quello spazio è sottoposto a lavori di messa a nuovo in vista del 2025, per questo motivo la grande festa di domani traslocherà nell’area antistante il municipio di Nova Gorica.