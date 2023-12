Smarrito Disney, il micio della vigilessa del fuoco Eleonora

Vallenoncello si mobilita per ritrovare Disney. Del micio, scomparso da più di 48 ore dal quartiere di Pordenone, non si hanno più notizie. E così la padrona, la vigilessa del fuoco Eleonora Falaschi, ha voluto lanciare un disperato appello: “Chiunque lo veda mi contatti per favore (al 3396514961). Solitamente Disney non si allontana mai da casa, da via bar delle foie, ma questa volta non riusciamo a trovarlo”. Tante le persone che, recependo l’appello di Eleonora, si sono già mosse per riconsegnare il micio tigrato alla sua padrona.