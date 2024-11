Smascherata evasione fiscale da 5 milioni con società estero-fittizia

Una società formalmente registrata all’estero, ma di fatto gestita interamente in Italia, aveva messo in atto un sistema di false fatturazioni per oltre un milione di euro, sottraendo al fisco ricavi per oltre 5 milioni di euro e IVA per 1,3 milioni.

La frode è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Udine, che, sotto il coordinamento della Procura, ha denunciato cinque amministratori di società con sede in Veneto e Campania. Tra i responsabili figura un imprenditore friulano, individuato come la mente del sodalizio. È accusato di aver trasferito fittiziamente la sede legale della propria azienda all’estero per ottenere vantaggi fiscali illeciti.