Snaidero, nuovo incontro il 30 gennaio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Due settimane per capire come intervenire in maniera strutturale e risolvere la crisi della Snaidero. È questo il timing deciso dalla Regione con gli assessori Alessia Rosolen e Sergio Emidio Bini alla presenza dell’azienda, dei sindacati con le Rsu e Massimo Minen della Feneal Uil, Sonia Quattrida della Filca Cisl, Carlo Cimenti della Fillea Cgil e dei rappresentanti di Confindustria Udine. Il nodo è legato alla volontà della Snaidero di licenziare i 28 dipendenti dell’area verniciatura, una decisione impugnata dalle parti coinvolte che ha portato all’incontro di oggi a Trieste.