Snami: mancano 150 medici di medicina generale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. 180 posti carenti e ora una ulteriore difficoltà nel riconoscimento dell’attività svolta in sostituzione. Il sindacato dei medici di medicina generale Snami lancia l’allarme su una situazione della professione sempre più complessa alla quale si aggiungere una ulteriore criticità legata al fatto che nel 2024 scadrà il riconoscimento come attività formativa equiparata al tirocinio dell’attività lavorativa convenzionata, sia sotto forma di incarichi di Assistenza Primaria, sia come sostituzione dei colleghi MMG. Matteo Picerna, del sindacato, spiega che: «A livello nazionale c’è una costante incertezza sul tema per questo come Snami Fvg chiediamo alla Regione e al Ceformed di continuare a riconoscere i tirocini formativi in modo da fornire risposte e prospettive ai medici intenzionati ad iniziare l’attività come Medico di Medicina Generale o che svolgono già questa professione sul territorio, medici pronti a dimettersi qualora l’attività di medici di Assistenza Primaria non si conciliasse più con il corso di formazione». Picerna sottolinea inoltre come oggi la professione sia oberata dalla burocrazia «e nella maggior parte dei casi sono cose che non hanno nessuna utilità a livello clinico, per questo chiediamo una semplificazione perché abbiamo bisogno di tempo da dedicare ai pazienti».