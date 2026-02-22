Snowboarder in bilico su una buca, salvato dall’elicottero

Nel pomeriggio uno snowboarder ceco di 33 anni è stato soccorso dopo essere rimasto bloccato sul bordo di una buca carsica profonda circa cinque metri durante un fuoripista a 1500 metri di quota. L’allarme sotto il Pic Majot, nel gruppo del Canin, è scattato poco prima delle 14 e ha portato sul posto gli uomini dell’Elisoccorso, del Soccorso Alpino, della Guardia di Finanza e del Soccorso piste.

Il giovane è stato salvato da un connazionale che lo ha trattenuto per diversi minuti con un cordino, evitando la caduta dell’amico nella cavità, e dall’intervento di un tecnico di elisoccorso, che si è verricellato imbragando il giovane. Illeso, lo snowboarder ha poi scelto di proseguire la discesa autonomamente.