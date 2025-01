Questa mattina, alle 10.30, il Soccorso alpino è intervenuto a Nimis, in località Ramandolo, assieme all’elisoccorso regionale all’ambulanza, ai Vigili del Fuoco per soccorrere una donna di 56 anni della zona che si era infortunata in un pendio. La 56enne, che stava facendo una passeggiata con il cane, è stata strattonata all’improvviso e cadendo si è procurata una forte distorsione al ginocchio. La donna è stata imbarellata e imbarcata sull’elicottero per essere poi consegnata all’ambulanza.