Soccorsi urgenti, i Vigili del fuoco chiedono chiarezza: Conapo scrive a Meloni

Regole chiare, non solo protocolli negli interventi di soccorso pubblico. E’ quanto chiede Conapo, il sindacato dei vigili del fuoco alle luce di una serie – a suo dire – di episodi che hanno visto una gestione dell’emergenza non sempre efficiente. L’ultimo, un soccorso per un adolescente caduto in Val Rosandra per il quale era stato attivato l’elicottero Drago dei vigili del fuoco e al contempo l’elisoccorso regionale. Tema diventato di estrema attenzione dopo i fatti del Natisone, con la morte di tre giovani “Continuamente, denunciano Damjen Dacini, segretario regionale e il suo vice Cristian Busolini – interventi di chiara competenza dei vigili del fuoco vengono trasferiti all’elisoccorso sanitario regionale o a squadre di una specifica organizzazione di volontariato. Un modo contrario anche a quanto previsto nel Disciplinare Tecnico Operativo del NUE 112, che oramai è divenuto assurdamente routine”. In primo piano è un problema di competenze e di sicurezza, ma anche economico. “ogni qualvolta un elicottero sanitario su alza in volo per effettuare un soccorso tecnico urgente – spiega Nacini – da un lato la spesa regionale aumenta ingiustificatamente, dall’altro rimane al suolo un elicottero dei vigili del fuoco molto meglio equipaggiato per il soccorso tecnico urgente e sostanzialmente già pagato dai contribuenti”. Pe questo il sindacato ha scritto direttamente al Presidente del Consiglio Meloni, al Ministro dell’Interno Piantedosi e al Sottosegretario di Stato Prisco affinché intervengano tempestivamente e con decisione a tutela delle competenze dello Stato. Conapo ha inoltre avanzato al proposta ai vertici nazionali dei Vigili del fuoco di istituire un nucleo elicotteri in Friuli Venezia Giulia senza dover dipendere da Venezia.