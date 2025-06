Soccorso alpino, quattro interventi tra Trasaghis, Tarvisio e Sappada

Superlavoro oggi per il Soccorso alpino, intervenuto quattro volte in tre distinte località della montagna friulana. Tra la tarda mattinata e il pomeriggio sono stati soccorsi sul torrente Palar, in Comune di Trasaghis, una donna di 66 anni scivolata per un metro e mezzo mentre attraversava la cascata e un 24enne scivolato sulla prima briglia. Poco prima, tra le 14.30 e le 16.30, poi, Soccorso alpino e Guardia di Finanza sono state attivate per 40enne che aveva riportato un trauma alla caviglia lungo il sentiero del Pellegrino, in Comune di Tarvisio. Infine, alle 17 due alpinisti, che stavano scalando il Monte Peralba in Comune di Sappada, hanno chiesto aiuto perché rimasti bloccati durante la discesa.