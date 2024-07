Si accascia in acqua, rianimato 85enne a Lignano Riviera

Entra in acqua e si sente male. E’ accaduto questa mattina attorno alle 8.30 a Lignano Riviera: un 85enne italiano si è accasciato dopo aver messo piede in mare. Immediata la richiesta di soccorso da parte di un passante: una donna ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco in collaborazione con il gestore del punto-spiaggia in cui l’anziano si è sentito male. L’uomo, dopo essere stato rianimato sul posto, è stato successivamente elitrasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.