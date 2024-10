La vela si chiude, parapendista cade da 20 metri

Un uomo di nazionalità austriaca, di 50 anni, è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto, da un’altezza di circa venti metri, mentre stava volando con un parapendio. Lo sportivo è stato visto precipitare da alcuni testimoni, che hanno lanciato l’allarme, nei pressi della cima del monte Valinis a Meduno (Pordenone) a seguito della chiusura improvvisa della vela. Nell’impatto al suolo ha riportato vari traumi e una frattura a un arto.

Data la posizione in prossimità della cima, la missione di soccorso è stata portata a compimento direttamente dall’equipe dell’elisoccorso regionale, composta da medico, infermiere e tecnico di elisoccorso del Soccorso alpino. L’equipaggio è stato sbarcato con i pattini a terra in un’area prativa e ha raggiunto a piedi il ferito, che è stato stabilizzato e poi imbarellato. Le manovre di recupero sono state effettuate con due verricellate.

L’uomo è stato portato d’urgenza all’ospedale di Udine: non è in pericolo di vita. Il posto è stato raggiunto via terra anche dai tecnici del Cnsas di Maniago e dai vigili del fuoco. Indagini dei carabinieri della locale stazione.