Soccorso: se improprio la Gdf può presentare il conto

Evitare telefonate inutili e comportamenti pericolosi. La Guardia di Finanza sarà la prima forza in Friuli Venezia Giulia e in Italia a poter chiedere un pagamento nel caso in cui il soccorso non fosse necessario o chi lo ha richiesto ha commesso una grave imprudenza. A rendere nota la scelta è la stessa Finanza tramite una nota nella quale si precisa che «Non viene introdotto alcun pagamento generalizzato. Chi si trova in una situazione di pericolo, oppure teme concretamente per l’incolumità di un’altra persona, deve continuare a chiedere aiuto senza esitazione. Il pagamento non sarà automatico. Prima verrà sempre prestato il soccorso e soltanto dopo la conclusione delle operazioni saranno ricostruite e valutate le circostanze che hanno determinato l’intervento». Il costo è riferito a qualsiasi mezzo, non solo agli elicotteri.

Per quanto riguarda gli elicotteri della Regione, quindi Protezione Civile e i velivoli in uso ad AsuFc, al momento non è previsto nessun pagamento a differenza di altri territorio che lo hanno introdotto in tempi non sospetti soprattutto per scoraggiare comportamenti sconsiderati in montagna. Va precisato che la Protezione civile ha un mezzo senza verricello e quindi non è possibile effettuare il recupero di persone, ma è al momento allo studio una modifica del regolamento che preveda un addebito in caso di chiamate inappropriate, ipotesi prevista da una legge datata 2017.

Nessun pagamento previsto invece dai Vigili del Fuoco, ma anche in questo caso potrebbe essere questione di tempo visto che la Finanza è sotto un altri ministero.