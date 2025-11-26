Social housing, lunedì si inaugura a Pasian di Prato Residenza Giuliana

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un progetto residenziale innovativo, che abbina il social housing alla rigenerazione urbana. Nasce infatti dal recupero di un edificio dismesso a Pasian di Prato, in via Roma, Residenza Giulia, complesso di 33 appartamenti, realizzato nell’ambito del progetto portato avanti dal Fondo Housing Sociale Fvg,che sarà inaugurato lunedì mattina. A presentare l’iniziativa in municipio, alla presenza anche del presidente della Regione Massimiliano Fedriga, saranno Comune, Finint Investments e Cassa Depositi Prestiti Real Asset SGR.