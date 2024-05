Società con cantieri in Friuli utilizzava 14 lavoratori in nero

Utilizzava da mesi 14 lavoratori extracomunitari completamente in nero. Una società che gestiva numerosi cantieri in Friuli, i cui titolari sono di nazionalità albanese, è finita per questo motivo nel mirino della Guardia di Finanza di Portogruaro. Nel controllo è emerso che la ditta faceva lavorare cittadini pakistani, afghani, tunisini ed albanesi in modo irregolare. Cinque di questi non avevano nemmeno il permesso di soggiorno per poter lavorare in Italia mentre altri lavoratori, pur regolarmente assunti, erano stati registrati con un numero di ore di lavoro prestato di gran lunga inferiore al reale. La sanzione complessiva comminata alla società ammonta a circa 130.000 euro.