Sofia Candotti ammessa alle prefinali nazionali di “Miss Italia 2024”

Il mare e la spiaggia di Lignano Riviera hanno fatto da sfondo all’assegnazione del titolo regionale “Miss Framesi Friuli Venezia Giulia”.

Nella terrazza dell’Hotel “Riviera Resort”, Sofia Candotti ventun anni residente a Milano per motivi di studio ma nata a Palmanova (Ud) si è aggiudicata il primo titolo in palio conquistando così l’ammissione alle prefinali nazionali dell’ottantacinquesima edizione di “Miss Italia”.

Sofia studia Giurisprudenza a Milano e in futuro vorrebbe diventare avvocato alla Corte Penale Internazionale; ha deciso di partecipare a “Miss Italia” per uscire dalla sua “comfort zone” e, ritenendosi molto intraprendente le piace provare nuove esperienze.

In giuria, anche un “pezzo di storia” del concorso: Sandra Poloni, bella ed elegante signora che da più di cinquant’anni frequenta la spiaggia di Lignano Riviera e che nel 1954 si classificò al secondo posto a “Miss Cinema” alla finale di “Miss Italia” di quell’anno svoltasi al Grand Hotel di Rimini, presentata da Corrado Mantoni con ospite Alberto Sordi. Nel corso dello spettacolo di ieri la Poloni ha emozionato il pubblico e le concorrenti con i suoi ricordi.

Quattordici le concorrenti alla finale all’Hotel Riviera Resort, presentata da Michele Cupitò ed organizzata dalla “S.I.L. S.p.A.” con l’agenzia “modashow.it”, esclusivista in Regione degli eventi legati al più popolare e prestigioso concorso di bellezza nazionale.

Per le acconciature delle Miss sono intervenuti i parrucchieri “Framesi” del salone “Acconciature Roberta” di Monfalcone e Grado.

In attesa della finalissima di “Miss Friuli Venezia Giulia” in programma venerdì 23 agosto al Centro Congressi Kursaal di Lignano Sabbiadoro, due sono le prossime finali regionali in programma: giovedì 15 agosto, in Piazza San Giorgio a Claut (Pn) alle ore 21.00 si eleggerà “Miss Miluna Friuli Venezia Giulia” mentrela fascia di “Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia” sarà assegnata, venerdì 16 agosto alle ore 21.00 in diretta su Telefriuli.

Le Prefinali Nazionali di “Miss Italia” si terranno al Resort De Angelis, villaggio vacanze di Numana nella riviera del Conero dal 4 al 7 settembre.

Foto (Valter Parisotto).