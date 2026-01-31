Sola e ammalata, chiama il 112: i carabinieri le portano la cena

Sola e abbandonata a se stessa. Da cinque giorni ammalata, bloccata a letto. E senza più cibo a casa. Ed è così che una 74enne di Sacile ha pensato di telefonare ai carabinieri chiedendo aiuto.

Il militare della centrale operativa, con tatto ed empatia, capita immediatamente la situazione e la richiesta, si è attivato per far preparare un pasto caldo e farlo recapitare a casa dell’anziana da una pattuglia del Radiomobile.

La donna, che è stata poi segnalata ai Servizi sociali del Comune, ha ringraziato commossa per il sostegno ricevuto in un momento di difficoltà.