Qualità della vita, Gorizia ultima a livello regionale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Udine è la provincia del Friuli Venezia Giulia con la qualità della vita più alta arrivando al terzo posto in Italia su 107. Nella consueta classifica de Il Sole 24 ore, quella friulana spicca sui 90 indicatori e nelle sei aree tematiche che come di consueto comprendono tra le altre cose la giustizia e sicurezza, cultura ma anche redditi e innovazione.

Se Udine conquista la medaglia di bronzo dopo il primo posto del 2023 e il sesto del 2024, Trieste si piazza 17esima, con una crescita di due posizioni, Pordenone 24esima, un calo di otto posti, e Gorizia 35esima in crescita di 4 posti.

Il presidente della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, Giovanni Da Pozzo, parla di soddisfazione per i dati della classifica: «I segnali positivi parlano di un territorio dinamico, dove la qualità della vita si intreccia con la qualità dell’ambiente economico. Registriamo miglioramenti in comparti importanti per la competitività: dagli affari e lavoro alla giustizia e sicurezza, una comunità coesa con servizi efficaci».