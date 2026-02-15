Sole e clima più mite, prime passeggiate a Lignano Sabbiadoro

Domenica dal sapore quasi primaverile lungo il litorale friulano. Il sole ha favorito un deciso rialzo delle temperature, arrivate a sfiorare i 13-14 gradi tra costa e Bassa Friulana, dopo giorni segnati da freddo e pioggia. In molti hanno approfittato del clima mite per passeggiate e giri in bicicletta, scegliendo soprattutto Lignano Sabbiadoro per la prima uscita dell’anno sull’arenile. Numerosi anche i curiosi che si sono fermati davanti al cantiere della Terrazza a Mare, pronta a riaprire parzialmente a giugno con una veste completamente rinnovata in vista della stagione estiva.