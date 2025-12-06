Sole, neve e piste aperte: week end da incorniciare in montagna

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Apertura con i fiocchi per la stagione invernale sulle montagne del Friuli Venezia Giulia.

Nella prima giornata di questo ponte dell’Immacolata sono già stati migliaia gli appassionati che hanno approfittato di una bella giornata di sole, temperature miti, piste innevate e soprattutto dell’ apertura parziale degli impianti a Piancavallo, Sappada, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Sauris, Ravascletto, Zoncolan e Tarvisio.

La stima parla di cinquemila presenze nella sola giornata di oggi – le immagini si riferiscono a Sappada – di sciatori e turisti che hanno approfittato anche per visitare i mercatini di Natale e per partecipare alle numerose iniziative delle località montane.

Giornata d’esordio anche per il casco obbligatorio, non solo per i minorenni, ma anche per gli adulti.