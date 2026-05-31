Solet, archiviazione per violenza sessuale: chiusa l’inchiesta

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il caso giudiziario che ha visto il giocatore dell’Udinese Oumar Solet indagato per l’ipotesi di reato di violenza sessuale si chiude con una archiviazione. Lo ha disposto il Gip di Udine Rossella Miele accogliendo la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura udinese ritenendo che dagli atti non emerga “nessuna ragionevole previsione di condanna”.

Dall’ordinanza emerge che la notte tra l’11 e il 12 maggio 2025 la donna consumò bevande alcoliche e poi ebbe rapporti sessuali con i tre indagati, ma non risultano minacce o costrizione. Gli esami tossicologici inoltre hanno escluso l’assunzione da parte della donna della cosiddetta droga dello stupro. Le ecchimosi sul corpo, infine, sono risultate compatibili anche con rapporti consensuali. Non solo. Dai filmati e dalle videoregistrazioni la donna risulta in condizioni di autonomia. Tale quadro ha portato alla chiusura del procedimento.

Sul fronte sportivo, secondo indiscrezioni, il difensore francese era in attesa di questo esito, considerato determinante per il proprio futuro. Tra le piste di mercato più calde c’è quella che porta all’Inter: si parla di un sempre più suo probabile approdo ai campioni d’Italia attraverso la formula del prestito con obbligo di riscatto il prossimo febbraio. Le cifre potrebbero aggirarsi tra i 20 e i 30 milioni di euro, con un contratto di cinque anni a circa 2.5 milioni di euro a stagione.