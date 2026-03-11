Solet è tornato in gruppo. Per Zemura lesione alla coscia

A quattro giorni dalla sfida contro la Juventus, Oumar Solet è ritornato in gruppo, anche se parzialmente. Il difensore francese, fermo dallo scorso 23 febbraio per un problema muscolare, ha svolto ieri buona parte del lavoro sui campi del Bruseschi assieme ai compagni di squadra, facendo capire di fatto di essere guarito. E’ ancora presto però per capire se sabato sera Solet possa essere impiegato dal primo minuto nella retroguardia bianconera. Per quanto riguarda il resto dell’infermeria, l’Udinese ha diramato ieri sera una nota con l’esito degli esami strumentali su Jordan Zemura. L’esterno ha riportato contro l’Atalanta una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore – prosegue la nota – ha già ricominciato l’iter riabilitativo e sarà valutato nelle prossime settimane.