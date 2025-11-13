Il Solidale – Buono per davvero: dolce friulano unisce bontà e solidarietà

Nasce in Friuli un dolce di Natale che unisce gusto e solidarietà. Si chiama “Il Solidale – Buono per davvero”, ed è il frutto della collaborazione tra l’Associazione San Luigi Scrosoppi ETS e la Pasticceria La Vie – Dolce, Salato e Creatività di Tricesimo. Un’iniziativa che dimostra come anche un prodotto artigianale possa diventare occasione di bene comune.

Realizzato con lievito madre, cioccolato artigianale e farina d’orzo fornita dal produttore locale Renzo Nadalutti, il dolce valorizza le piccole economie friulane e la qualità delle materie prime del territorio. Ma il suo ingrediente più prezioso è la solidarietà: per ogni dolce venduto, la pasticceria devolverà 2 euro all’Associazione San Luigi Scrosoppi, a sostegno delle comunità per minori, mamme con bambini e ragazze adolescenti.

Il progetto, esempio virtuoso di collaborazione tra impresa e terzo settore, nasce – spiega il direttore dell’associazione Emmanuel Olivier – “dal desiderio di avvicinare chi crea valore con il proprio lavoro artigianale a chi ogni giorno ha bisogno di sostegno”.

Un dolce che nasce vicino, cresce grazie alla solidarietà e arriva lontano.