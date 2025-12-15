Solimene va in pensione: “Città sicura, mi preoccupano i giovani”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il questore di Pordenone, Giuseppe Solimene, va in pensione. Oggi, in Municipio, il saluto del sindaco Alessandro Basso e delle maggiori istituzioni. L’arrivo a Pordenone due anni fa, la prima importante sfida, quella di garantire la sicurezza in occasione della visita della premier Giorgia Meloni, poi la gestione di vicende legate allo spaccio di stupefacenti e le risse tra giovani. Specie nella zona dell’autostazione.
Solimene lascia una città – Pordenone – sicura (lo dicono le recenti classifiche) e ora si godrà la pensione. Ma di certo non smetterà di lavorare.
Il sindaco Basso si è congratulato con il questore per i risultati raggiunti.