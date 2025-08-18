  • Aiello del Friuli
lunedì 18 Agosto 2025
©2023 IL FRIULI
Powered by Rubidia
Cronaca
L'attività commerciale si trova nella centrale via Duca d'Aosta

Somministrava alcolici a minori, chiuso locale a Monfalcone

Redazione
Autore: Redazione

Un’attività commerciale di Monfalcone che somministrava alcolici ai minori è stata chiusa su disposizione del Questore di Gorizia. Il locale si trova nella centrale via Duca d’Aosta. Sul fatto è intervenuta la consigliera comunale delegata alla Sicurezza Anna Cisint:

“Desidero ringraziare il Questore e la Polizia di Stato per l’importante e costante azione di controllo e presidio del territorio – commenta -. Quello svolto è un intervento significativo a tutela dei nostri ragazzi e della sicurezza cittadina, che dimostra ancora una volta la concreta attenzione delle forze dell’ordine nei confronti della comunità per prevenire e contrastare comportamenti che mettono a rischio i più giovani e l’intera collettività”.

