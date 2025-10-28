  • Aiello del Friuli
Cronaca
Ridotta la portata del fiume di quasi un decimo dalle autorità d'oltreconfine

Sommozzatori italiani e sloveni lungo l’Isonzo alla ricerca di Claudio Cibini

Decine di uomini di Vigili del Fuoco e Gasilci impegnati nelle ricerche coadiuvati da un drone
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

E’ stata ridotta da parte delle autorità slovene la portata dell’Isonzo da 300 a 40 metri cubi al secondo, di modo da agevolare le ricerche di Claudio Cibini, il 55enne goriziano scomparso da giovedì. Sinora però, dell’uomo nessuna traccia: l’ultimo indizio è stato il ritrovamento, nel pomeriggio di ieri, dell’auto di Cibini, una Punto rossa parcheggiata a due passi dal ponte di Salcano che sovrasta il corso d’acqua. Una delle ipotesi è che l’uomo possa quindi essere caduto, accidentalmente o meno, nell’Isonzo da quel punto. Per questo le ricerche interforze che vedono protagonisti Vigili del Fuoco italiani e Gasilci sloveni si concentrano sul percorso del fiume transfrontaliero a partire da quella struttura fino alla foce, controllando ogni sbarramento presente, fino a questo momento senza alcun esito. Nell’operazione – coordinata dalla Prefettura goriziana – sono impegnati anche undici sommozzatori sloveni e cinque italiani, coadiuvati dall’alto da un drone. Instancabile il loro lavoro, nella speranza che l’Isonzo dia qualche risposta che possa aiutare a ritrovare Cibini.

