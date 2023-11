Sono 182 le donne vittime di violenza aiutate nel 2023 a Gorizia e dintorni da Sos Rosa

Sono state 182 le donne vittime di violenza accolte nel 2023 da Sos Rosa, associazione goriziana che si occupa di fornire loro un sostegno. Le segnalazioni sono giunte alla sede di Gorizia e agli sportelli dislocati sul territorio tra Grado, Cividale, Aquileia, Gonars e Gradisca. L’81 per cento dei casi ha riguardato donne italiane, mentre la restante quota è composta prevalentemente da straniere provenienti dai Paesi dell’Est. L’età media delle donne prese di mira è di 43,5 anni e nel 40 per cento casi tratta di donne con figli minori coinvolti. Il 93 per cento di loro ha subito violenza psicologica, il 67 per cento fisica, il 30 per cento economica e il 20 per cento sessuale, a cui si aggiunge un altro 20 per cento di stalking e 5 per cento di revenge porn. I dati sono stati forniti dalla presidente dell’associazione, Francesca Vuaran, in occasione della presentazione degli eventi della rassegna “Gorizia c’è sempre anche contro la violenza sulle donne”.