Sono 380 gli incendi boschivi spenti dai pompieri nel ’26

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono 380 gli incendi boschivi, di sterpaglia e di colture sui quali sono interventi i Vigili del fuoco da inizio anno. Il punto è stato fatto dal comandante regionale Luigi Giudice il quale ha voluto raccontare la complessa e impegnativa attività i cui numeri sono ben al di sopra della media annuale e, fortunatamente ha sottolineato, lontani da quelli drammatici del 2022.

L’appello ai cittadini è di prestare particolare attenzione quando si va in giro per i boschi e per i fumatori. Dei 380 roghi bel 207 sono avvenuti in Friuli, 90 a Pordenone e poi 45 a Trieste e 37 a Gorizia. Proprio nel capoluogo giuliano stanno proseguendo gli interventi di bonifica a Padriciano, per i Vigili del fuco è ancora prematuro parlare di un piromane in azione.