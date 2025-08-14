  • Aiello del Friuli
giovedì 14 Agosto 2025
Cronaca
Richieste alte ma con livelli di utilizzo al momento bassi

Sono 8.000 in Fvg i lavoratori coinvolti dal ricorso agli ammortizzatori sociali

Le ore di cassa integrazione ordinaria sono state nei primi sei mesi circa 8 milioni
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Le incognite sui dazi e un mercato interno in difficoltà con la perdita di potere d’acquisto di lavoratori e pensionati. Sono alcuni dei motivi alla base delle incertezze in cui operano le aziende del settore manifatturiero regionale, come evidenziate anche dalle numerose richieste di cassa integrazione ordinaria, sebbene con livelli di utilizzo al momento piuttosto bassi. A fornire quest’analisi è il segretario generale della Cgil Michele Piga. «Rispetto a gennaio – dichiara – riscontriamo una domanda di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria ancora sostenuta, a fronte di una riduzione del ricorso a strumenti come la cassa straordinaria e la solidarietà, utilizzati per la gestione di crisi strutturali. Le ore autorizzate dall’Inps nel primo semestre sono state 8 milioni, dato in linea con il 2024. Il nostro osservatorio registra una platea di almeno 8mila lavoratori coinvolti».

I principali fronti di crisi riguardano l’area triestina e – per quanto riguarda il comparto metalmeccanico – soprattutto quella pordenonese che sconta la perdurante frenata della rete di subfornitura più legata alla Germania.

«La cassa integrazione ordinaria – commenta ancora Piga – è un ombrello che finora molte aziende hanno tenuto chiuso, ma l’autunno si profila difficile per il manifatturiero italiano: a confermarlo gli ultimi dati sulla produzione industriale, relativi a giugno, che parlano di una crescita italiana scesa al +0,2%, contro il 3,8% della Francia e l’1% della Spagna. Ad aggravare la situazione – conclude Piga – ci sono la spada di Damocle dei dazi Usa e le difficoltà di comparti strategici come diversi segmenti della meccanica, la chimica e la filiera moda-abbigliamento, che a giugno ha fatto registrare una frenata dell’8%, sempre a livello nazionale».

