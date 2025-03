Sono quattro i candidati sindaci a Monfalcone

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Saranno quattro a Monfalcone i candidati a contendersi la poltrona di sindaco domenica 13 e lunedì 14 aprile. Tre di loro erano già noti, il quarto nome si è aggiunto nelle ultime ore: è quello del 64enne Rudj Pecikar, a capo della civica “Insieme Liberi con Rudi per Monfalcone”. Nessuna sorpresa sugli altri tre aspiranti primi cittadini, a partire dal consigliere regionale del Pd Diego Moretti, 55 anni, che guiderà una coalizione di centrosinistra comprendente – oltre al suo partito – anche le liste “Monfalcone Civica e Solidale”, “Insieme con Moretti” e “Progressisti per Monfalcone”. Il centrodestra invece schiera l’assessore comunale uscente alla cultura Luca Fasan, 60 anni, esponente della Lega, che lo appoggia assieme a Fratelli d’Italia/Alleanza Nazionale, Forza Italia, la lista “Cisint per Monfalcone – Fasan sindaco” ed il “Popolo della Famiglia”. Bou Konate, 62 anni, ex assessore ai lavori pubblici sotto la giunta Pizzolitto nei primi anni Duemila e presidente onorario dell’associazione Darus Salaam, è il terzo nome uscito nei giorni scorsi: sarà alla guida di “Italia Plurale”, realtà composta esclusivamente da candidati consiglieri nati all’estero ma residenti da tempo sul territorio monfalconese.

Si vota per le Comunali anche nella vicina San Pier d’Isonzo, chiamata alle urne dopo la morte improvvisa qualche mese fa del sindaco Claudio Bignolin. In questo caso sarà corsa a due: la 55enne Denise Zucco, supportata da Pd, San Piero Idee in Comune e Insieme per San Piero, sfiderà il 41enne Alex D’Aronco, che guida la lista “Per San Pier”. Duello infine anche a Nimis: da una parte il 69enne Sergio Bonfini, appoggiato da “Nimis Riparte” e “Chei mancul pies”, dall’altra il 47enne Fabrizio Mattiuzza con “Obiettivo Nimis”.