giovedì 5 Febbraio 2026
Cronaca

Sopposto ad alcoltest, minaccia e aggredisce i carabinieri

A Gemona denunciato un 73enne.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

E’ stato fermato per un normale controllo alla circolazione stradale, ha minacciato e aggredito i carabinieri. L’episodio si è verificato questa mattina a Gemona. L’automobilista, un 73enne del posto, quando gli è stato chiesto di sottoporsi all’accertamento con il precursore, così da accertare un’eventuale stato ebbrezza alcolica, ha reagito male nei confronti dei militari.

Quindi ha manifestato la volontà di recarsi autonomamente in ospedale per sottoporsi a un prelievo del sangue. Il risultato del test, qualora positivo, comporterà ulteriori sanzioni – anche di carattere penale – nei confronti dell’uomo.

